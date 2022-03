Actie “Helm op, Fluo top” succes: meer dan zevenhonderd leerlingen beter zichtbaar naar school in donkere maanden

“Helm op, fluo top” is ondertussen een jaarlijks gebeuren in Lebbeke. “Deze actie spoort leerlingen van de lagere scholen aan om in de donkere maanden tussen de herfst- en krokusvakantie goed zichtbaar en veilig met de fiets of te voet naar school te komen. Wie dat doet, kan punten sparen voor een mooie prijs”, zegt schepen van mobiliteit Raf De Wolf (N-VA). “Heel veel kinderen zijn hier op ingegaan. In de vier basisscholen werden 754 leerlingen geteld die de voorbije maanden beter zichtbaar naar school kwamen. Daar zijn we heel tevreden over.”