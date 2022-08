Aalstersestraat wordt zone 50

Dendermonde Refa (23) houdt samen met politie vrouw boven water nadat ze in Dender valt: “In een reflex in rivier gesprongen, anders was het misschien anders afgelopen”

In de Dender in Dendermonde is donderdag rond de middag een vrouw in het water gevallen ter hoogte van de Bogaerdbrug. De hulpdiensten werden meteen verwittigd. Een politiepatrouille vlakbij sprong meteen in het water en kon de vrouw naar een ladder brengen. Een twintiger uit Grembergen zag het incident gebeuren en sprong het water in om te helpen. “Ik kon de vrouw mee boven water houden om ze zo uit de Dender te kunnen halen", vertelt Refa Staljanssens (23).

4 augustus