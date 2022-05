46 Oekraïnse vluchtelingen in Lebbeke: vooral vrouwen en kinderen

Aanvankelijk verbleven 48 Oekraïnse vluchtelingen in Lebbeke, maar twee ervan keerden na een kort verblijf in de gemeente terug naar Polen. Van de 46 vluchtelingen die er nu nog zijn, gaat het om twintig vrouwen en achttien kinderen. Er zijn slechts acht mannen. “Een gezin van vijf werd door Fedasil aan Lebbeke toegewezen”, weet burgemeester Vanderstraeten (CD&V). “Alle andere vluchtelingen vonden de weg naar onze gemeente via familie, vrienden of collega’s.”

Een woning in de Langestraat doet dienst als doorgangswoning. In het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken is één kamer opgezet voor een zorgbehoevend koppel. Drie Oekraïnse gezinnen krijgen een leefloon. “Ondertussen zijn ook drie buddy’s aan de slag, die de Oekraïners helpen bij praktische zaken en een luisterend oor bieden”, zegt schepen Mike Torck (Groen). “De sociale dienst en bibliotheek organiseren wekelijkse ontmoetingsmomenten. Vier gezinnen maken gebruik van de voedselbedeling. Kinderen stromen door naar onze Lebbeekse lagere scholen.”

De opvang verloopt volgens burgemeester en schepen in Lebbeke vrij vlot. “We wisten ons op korte termijn te organiseren om de uitdaging van de opvang van de vluchtelingen in Oekraïne in goede banen te leiden”, zegt Torck. “Voor de medewerkers van het gemeentebestuur kwam deze crisis op een ogenblik dat de naweeën van de coronapandemie nog doorwerken in de dienstverlening, in het bijzonder bij de sociale dienst. We waarderen dan ook de inzet en de veerkracht van ons personeel, dat zich vol overgave inzet om de vluchtelingen te begeleiden.”