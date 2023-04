250 buren genieten samen van ontbijt in kerk Minnestraat

voetbal tweede nationale B Hatim Akarom net op tijd weer fit bij RC Mechelen dat Lebbeke op bezoek krijgt: “Alleen drie punten volstaan”

Seizoensbepalend is de uitkomst van de wedstrijd tussen Racing Mechelen en Lebbeke van zaterdagavond nog niet, maar wel zal het resultaat richting geven aan de manier waarop die laatste weken worden beleefd. In die zin is de opdracht duidelijk voor de troepen van Greg Vanderidt. Alleen als de drie punten worden thuis gehouden, kan er daarna sprake zijn van enige opluchting. Wordt er niet gewonnen? Dan dreigen nog heel nerveuze weken in het Oscar Vankesbeeckstadion.