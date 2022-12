1,6 miljoen keer bedankt! Deze Lebbeekse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022

LebbekeDat Lebbekenaren willen weten wat er leeft, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Maar liefst 1,6 miljoen keer werden onze artikels het voorbije jaar gelezen. Of het nu ging om leed bij kinderen of de salmonella bij Callebaut. Wij zetten de meest gelezen Lebbeekse verhalen voor u op een rij. Bedankt en nu alvast een spetterend 2023 gewenst!

Sporen van drugs bij baby

Ophefmakend verhaal in de Dendermondse rechtbank in mei. Twee ouders uit Lebbeke stonden er terecht omdat bij hun baby van 16 maanden oud sporen van cannabis en coke in het bloed gevonden waren. Het kindje had de cannabis in een brooddoos die open op het nachtkastje stond gevonden en ingenomen. Toen de ouders dat ontdekten, reden ze meteen met de baby naar het ziekenhuis. Daar bleek de baby ook sporen van cocaïne in het bloed te hebben. De baby werd weggehaald bij het gezin. de ouders kregen uiteindelijk een straf met uitstel en een verbod op het gebruik van drugs opgelegd.

Salmonela in chocola

Chocoladeproducent Barry Callebaut uit Wieze beheerste de voorbije zomer het nationale nieuws. Aanleiding was de salmonella die in de fabriek was aangetroffen. Daarop werd de hele productie stilgelegd voor een grote schoonmaakactie. Dertig vrachtwagens waren nodig om de besmette chocolade naar een gespecialiseerde verwerker te brengen. De productie in Wieze stond lang on hold, maar uiteindelijk kon de chocolade voor Sinterklaas kon uiteindelijk toch net op tijd geleverd worden.

Dierenbeul beschiet pony en koe

In november was er triest dierennieuws. Een pony en een koe in Wieze werden beschoten met een kruisboogpijl en een dartspijl. De feiten speelden zich af aan de Hannaerden en de Gehuchtveldstraat. De eigenaar, die de pony kocht voor zijn kleindochter, was er het hart van in. Er werden PV’s opgemaakt, maar van de dierenbeul ontbrak elk spoor.

Uniek hotel voor kinderen

In maart opende in Lebbeke een uniek hotel voor kinderen. Aileen en Zeger toverden hun woning, een oud herenhuis aan de Brusselsesteenweg, om tot Kinderhotel Kamaan. Kindjes tot twaalf jaar zijn er welkom en verblijven bij een overnachting in wat vroeger een grote kapel was. “We hebben zelf twee kindjes. We begrijpen dus goed hoe belangrijk het is om soms eens iets te met z’n tweetjes te kunnen doen. en de kindjes kunnen dan bij ons overnachten”, klonk het.

Pizza-oorlog

Een failliette restauranthouder zorgde in maart voor commotie. Hij bracht vernielingen aan bij concurrenten van hem. Bovendien probeerde hij ook een pizza-koerier aan te rijden van een andere zaak. Voor zijn vernielingen had hij bij Pizza Heat in Dendermonde een bestelwagen gestolen. Daar reed hij eerst een reclamebord van Pizzeria Seven mee omver, om vervolgens enkele meters verder te proberen een koerier aan te rijden. Daarna reed hij tegen de Tesla van restaurant Il Tuo. Ondertussen zou de man geïnterneerd zijn.

Darts in de Oktoberhallen

“Bullseye” en “One Hundred and Eighty” klonk het in september in de Oktoberhallen in Wieze. Dat werd drie dagen lang het mekka van de darts. De wereldtop verzamelde er voor de Belgian Darts Open en dat lokte in totaal 18.000 uitzinnige fans. De wereldtop vlak bij huis live aan het werk zien, dat lieten velen zich geen twee keer zeggen. En de ambiance zat er goed in. “Wie denkt dat dit alleen in grote steden kan, denkt best maar rap iets anders”, lieten de organisatoren zich ontvallen.

