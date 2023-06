Zes projecten geselecteerd voor Burgerbudget: “In totaal 20.000 euro te verdelen”

De Spil stelt nieuwe seizoens­bro­chu­re voor

De Roeselaarse cultuurtempel CC De Spil stelt op vrijdag 9 juni hun nieuwe seizoensbrochure voor. Dit doen ze traditioneel met de grote trom. Iedereen is er welkom tussen 18.30 en 22.30 uur. Piv Huvluv draait er plaatjes in de voortuin, het Teaterkafee installeert een bar, Cie Be Flat verrast met een mix van acrobatisch circus en urban sports terwijl je op het buitenterras gezellig het weekend kan inzetten met onder meer vers en zelfgeaakt lekkers van Cuisine Juline. Je hoeft niet in te schrijven of te reserveren.