Zaakvoerder Munchenhof riskeert fikse geldboete voor zwartwerk: "Het is een eenvoudige manier om geld te krijgen van mensen die het hebben”

Oekene Herfsttafe­re­len en jachthoorn­klan­ken in Sint-Martinus­kerk

In het kader van het Stadsorgelfestival, een organisatie van Orgelkring Adriaen Willaert, is er op zaterdag 15 oktober een gratis miniconcert in de Oekense Sint-Martinuskerk. Eric Hallein bespeelt er het rococo-orgel dat dateert uit 1760. Hij brengt er herfsttaferelen en jachthoornklanken met onder meer muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Het concert start om 17.30 uur en is gratis.

13 oktober