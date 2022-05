Werfzone werken in Klerkenstraat uitgebreid tot in Madonna

Eind februari werd in Langemark-Poelkapelle een deel van de Klerkenstraat afgesloten voor het verkeer. De reden daarvoor was de start van fase 2 van de werken rond het rioleringsproject. Aquafin, Fluvius, de provincie en de gemeente vervangen het huidige gemengde rioleringsstelsel door een gescheiden rioolstelsel, gecombineerd met open grachten voor de regenwaterafvoer. Het afvalwater zal na de werken niet langer meer in de Broenbeek worden geloosd, maar worden gezuiverd in de rioolwaterinstallatie. Vandaag 3 mei wordt de wervenzone uitgebreid tot aan het centrum van Madonna. Het fietspad en de kasseistrook tot aan de wegversmalling worden uitgebroken. Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk, behalve voor fietsers. Vleeshalle Markey blijft bereikbaar. Meer info en contactgegevens hier.