Weghalen bloemen Allerheiligen

Wervik Voor 13.000 euro aan prijzen te winnen bij 83 handelaars tijdens 10de eindejaars­ac­tie

De eindejaarsactie in Wervik is toe aan de tiende editie. De prijzenpot bedraagt 13.000 euro. De 83 deelnemers staan vermeld in een magazine dat aan huis wordt verdeeld. De cover is getekend door cartoonist en ereburger André Nollet. Nieuw is een kleurwedstrijd voor kinderen.

28 november