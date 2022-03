Weer vier bewoners weggehaald na nieuw incident in Langemarks asielcentrum

Ieper Jeugdver­blijf De Iep verwelkomt eerste Britse school­groep in twee jaar: “We hebben onze vrienden hard gemist”

Het was lang wachten door corona, maar eindelijk zijn er weer Britse scholen op bezoek in de Westhoek. Voor Dieter Taerwe van jeugdverblijf De Iep was het een blij weerzien. Maar ook de Britten zijn enthousiast. “We vreesden al dat we Ieper nooit meer zouden terugzien.”

16 maart