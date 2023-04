WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Langemark-Poelkapelle

Subsidies voor zeven nieuwe West-Vlaam­se volkstuin­pro­jec­ten

Zeven nieuwe volkstuinprojecten in onze provincie kunnen rekenen op een duwtje in de rug van Vlaanderen. Het gaat om projecten in Geluwe, Kortemark, Poperinge, Ruddervoorde, Wervik en Zedelgem. Elk van de tuintjes kan rekenen op een subsidie van om en bij de 20.000 euro.