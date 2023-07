WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Langemark-Poelkapelle vandaag

8 maanden cel voor man die zijn partner dwong om rond de tafel te kruipen en te blaffen als een hond: “Schandalig, ze is er alleen op uit mij kapot te maken”

Met verontwaardiging vernam Hafid T. uit Roeselare dat hij een gevangenisstraf krijgt en zijn ex-partner 2.500 euro schadevergoeding moet betalen voor wat het openbaar ministerie omschreef als ‘onterende behandeling’. “Ik ben geen doetje maar wat zij me aandoet, is minstens even erg”, zegt de man.