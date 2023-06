WEER. Kans op zware neerslag en bewolking vanochtend in Langemark-Poelkapelle

Slagerij Bart & Inge zoekt na dertig jaar een overnemer: “Het is een voordeel dat de winkelruim­te niet te groot is”

Bart Versaevel en Inge Stravier (beiden 49) van Slagerij Bart & Inge maken na dertig jaar een einde aan hun verhaal in de Leiestraat in Wervik. Door medische redenen kan Bart niet verdergaan in de zaak en zijn ze op zoek naar een ondernemer. “En liefst wordt dat ook een slager, zodat we onze klanten toch niet in de steek laten.”