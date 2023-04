WEER. Kans op bewolkt weer in Langemark-Poelkapelle vanochtend

Wie kan raden hoeveel bronzen kunstwerk De Kattenknip­pe­ling weegt wint een kleine replica

Aan GC De Knippelaar in Kruiseke vond op Paasmaandag de onthulling plaats van het bronzen kunstwerk De Kattenknippeling van Jan Desmarets. De kunstenaar met heel wat referenties in binnen- en buitenland groeide op in de Kasteelstraat in Wervik. Zijn vader Raymond zaliger was onderwijzer in de lagere school van het toenmalig Sint-Jozefscollege. Het kunstwerk heeft een hoogte van 2,25 meter.