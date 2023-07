WEER. In Langemark-Poelkapelle kans op redelijk helder weer vanochtend

Bankkan­toor ING in de Leiestraat definitief dicht, klanten moeten zes kilometer verder naar Menen: “De manier waarop klanten aan bankzaken doen, is drastisch veranderd”

Het bankkantoor ING in de Leiestraat in Wervik is definitief gesloten. De klanten moeten naar het kantoor in de Kortrijkstraat in Menen maar dat is zes kilometer. Een probleem dus voor ouderen die niet vertrouwd zijn met het digitale tijdperk, minder mobiele mensen en ook zelfstandigen. Gelukkig zijn er elders in de stad nog geldautomaten. Het kantoor bevond zich in een appartementsgebouw naast de slagerij Bart & Inge. ING is daar mede-eigenaar van. Wat er met de ruimte zal gebeuren, wordt nog bekeken.