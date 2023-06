WEER. In Langemark-Poelkapelle heldere ochtend

Velt leert je alles over kleinfruit

Velt Roeselare en Stadlandschap West-Vlaamse hart organiseren op maandag 26 juni een voordracht over kleinfruit. In het Educatief Centrum Sterrebos, te vinden net naast het Kaasterkasteel in het provinciaal domein, vertelt André Houdhoofd je tussen 19.30 en 22 uur alles over het kweken van onder andere rode, witte en zwarte aalbes, framboos, stekelbes, jostabes, kiwibes, kiwi, blauwe bosbes, braambes, Japanse wijnbes, druif en vijg in eigen tuin. Ook de snoei, het biologisch kweken en het verwerken tot siroop, gelei of confituur komt aan bod. De inkom bedraagt vijf euro, inclusief een drankje. Houders van een vrijetijdspas betalen de helft.