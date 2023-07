WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Langemark-Poelkapelle vandaag

Dieven van buggy’s voor rechter na spectacu­lai­re achtervol­ging: “Dat schade aan voertuigen zo groot is, is schuld van de eigenaar zelf”

Met hoge snelheid probeerden in de nacht van 7 op 8 januari twee dieven met gestolen buggy’s het hazenpad te kiezen. Dat was echter buiten de eigenaar van de voertuigen gerekend, die met zijn Jeep de achtervolging inzette en de daders kon stoppen. Twee verdachten verschenen nu voor de rechtbank van Ieper en riskeren elk meer dan 3 jaar cel. “Maar ook de eigenaar van de buggy’s had hier op het beklaagdenbankje kunnen zitten.”