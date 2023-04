WEER. Bewolkt weer in Langemark-Poelkapelle vanochtend

H. Horrie­straat deels dicht voor verkeer

De Henri Horriestraat in Roeselare is volgende week deels afgesloten. Specifiek gaat het om het straatgedeelte tussen de St. Amandsstraat en de H. Consciencestraat. Het sluiten van de straat is nodig door werken aan een woning. Verkeer is er niet mogelijk van maandag 17 april tot vrijdag 21 april, en eveneens niet op woensdag 26 april.