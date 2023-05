Vorig bestuur kocht voormalige Aveve-site, nieuw bestuur verkoopt ze weer: plannen voor jeugdcampus definitief van de baan

Beverse­steen­weg krijgt wegversmal­ling aan Traxweg

Vanaf 1 september wordt er eenruime zone 30 ingevoerd in Roeselare. In de Beversesteenweg zal de zone 30 ingaan vanaf het kruispunt met de Mandeldreef en de Traxweg. Om duidelijk te tonen waar de zone 30 begint, wordt op die locatie een versmalling door groenvakken voorzien. Die wordt wellicht aangelegd op woensdag 24 en donderdag 25 mei. Hierdoor wordt de Beveresteenweg twee dagen afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is een omleiding via de Mandeldreef.