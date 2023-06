Vertelavonden in de tuin door Joke Van Himbeeck en Françoise van Innis

Boerenker­mis De Mo­te-Molenmeer­sen blaast 50 kaarsjes uit: “We zijn het laatste wijkfeest in de stad dat overblijft”

Boerenkermis De Mote-Molenmeersen is in Wervik het enige wijkfeest dat nog jaarlijks doorgaat. Eind augustus vindt de vijftigste editie plaats. De organisatoren en medewerkers werden ontvangen in het stadhuis. Na de huldiging volgde een barbecue in het Visputje in Kruiseke, het nieuw clublokaal nadat café Sportman de deuren sloot.