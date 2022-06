Vertel- en circusfestival ‘Koentekroafs’ in Langemark: “Het hoogtepunt van het project Weireldklapz!”

Langemark-PoelkapelleOp zondag 26 juni vindt in Langemark het vertel- en circusfestival ‘Koentekroafs’ plaats. Er gaan zowel voorstellingen in openlucht als in de circustent door. Op het programma staat een mooie mix van vertelacts, circusacts en acrobatie. “‘Koentekroafs’ of tegendraads zijn, vormt de rode draad doorheen het festival.”

Het circus- en vertelfestival in Langemark wordt het hoogtepunt van Weireldklapz!, een project dat al 3 jaar in de gemeente loopt. “In het project werken we rond wereldburgerschap en de held in jezelf ontdekken door middel van vertelkunst en acrobatie”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Heidi Coppenolle (N-VA). “We konden daarbij rekenen op een belangrijke subsidie van de provincie.” Weireldklapz! startte in 2020 in gemeenteschool ’t Bikschooltje met een projectweek rond wereldburgerschap.

Zelfvertrouwen

‘Iedereen kan iets, iedereen doet wat hij kan en iedereen is een held.’ Met die leuze gingen vertellers Petit Tonton uit Conakry (Guinee), Rien Van Meensel uit Leuven, en Nathalie en Alsenic van circusschool Amoukanama, ook uit Conakry (Guinee) aan de slag met de kinderen van het 1e tot 6e leerjaar. “Aan de hand van vertel- en circusworkshops leerden we ze niet alleen zelfvertrouwen tanken, maar brachten we hen iets bij over wereldburgerschap en Guinee in het bijzonder. Eind 2021 volgde een 2e projectweek in Go! BS Ter Berken. De kinderen van de derde graad hebben toen filmpjes gemaakt voor de leerlingen in Guinee, een dag uit het leven van…”, aldus de schepen.

Acrobatie

Nu zondag staat onder meer ‘Lumineiro, de dag van de jongleur’ op het programma. Lumineiro, een Braziliaanse jongleur en clown, brengt ‘A jornada de uma malabarista’ of ‘De levensreis van een jongleur’. In deze poëtische voorstelling vertelt hij het leven van een jongeman die op de zoektocht naar zijn onbeantwoorde liefde zijn levensdoel vindt. Bardo, een Argentijns trio, brengt met ‘Que Bardo’ hun poëtische versie van de chaos. Ook de Guineese verteller Petit Tonton komt langs. Tonton organiseert jaarlijks het festival ‘La grande nuit de conte’ in Guinnee. Hij sluit ‘Koentekroafs’ feestelijk af samen met Rien Van Meensel tijdens de slotshow in de circustent. Rien is één van de drijvende krachten achter Weireldklapz! en is meerdere malen aan het werk zien tijdens ‘Koentekroafs’. Ook tijdens de slotshow: Amoukanama Circus. De circusschool is een project dat jongeren uit Guinee, die in zeer moeilijke omstandigheden leven, opleidt tot professionele acrobaten waarmee ze overal ter wereld optreden. Met ‘Fa’ brengen ze een wervelende show vol halsbrekende acrobatie. Mocht het regenen dan gaan alle acts binnen door, ofwel in de circustent ofwel in het oude brandweergebouw. In dat laatste is trouwens nog de expo “Dit ben ik en dit is mijn held” te zien.

Volledig scherm De artiesten van Amoukanama: Mamadou lamarana Bah, Ibrahima Sory Bangoura, Mohamed Bangoura, Tidjane Bangoura, Ibrahima Sory Camara, Facinet Camara, Alseny Sacko, Panival Soumah, Nathalie Vandenabeele en dochter Maya. Van het lokaal bestuur en team ontspannen: Dominique Cool, Heidi Coppenolle, Peter Vantomme, Saskia Candry, Simon Bruynsteen, Yanaika Lannoo en Laurent Hoornaert. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.