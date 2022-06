Vertel- en circusfestival ‘Koentekroafs’ brengt internationale acrobaten naar Langemark: “Mooi afsluiter van project Weireldklapz!”

LangemarkHeel wat acrobatetoeren zondagnamiddag in de tent die stond opgesteld in het centrum van Langemark. Het gratis vertel- en circusfestival ‘Koentekroafs’ vormde het sluitstuk voor het project Weireldklapz!, dat 3 jaar geleden werd uit de startblokken schoot. “Hoewel het bloedheet was in de tent, was het toch genieten.”

“We kwamen eigenlijk naar de barbecue van de brandweer en toen we hier, samen met onze dochter en kleinkinderen, langskwamen, zagen we de circustent staan”, zeggen Dirk Verkinderen (63) en Christine Ghekiere uit Langemark. “Er riep net iemand passanten binnen en we zijn daar maar op ingegaan. Het is dus toevallig dat we erbij waren hoewel we natuurlijk wel de aankondigen van het evenement zagen passeren. Hoewel het bloedheet was in de tent, hebben we er toch van genoten.”

Waar de familie Verkinderen getuige van was, was een optreden van Argentijnse trio Bardo, dat een show bracht met veel humor en acrobatie. Ook Karen, de dochter van Dirk en Christine, en vooral haar drie kinderen Gisèle, Juliette en Médard waren onder de indruk. Zo fel zelf dat ze na de voorstelling nog een praatje gingen maken met de acrobaten. “Het was heel mooi, vooral toen die mevrouw een salto maakte”, aldus de drie kinderen.

‘Koentekroafs’ is het sluitstuk van het project Weireldklapz!. “Dat initiatief startte drie jaar geleden op”, zegt Saskia Candry van Team Ontspannen. “Alles draaide daarbij rond wereldburgerschap en vertellen. Iedereen kan iets, iedereen doet wat hij kan en iedereen is een held, is de leuze van het concept. We gingen daarbij op zoek naar een partner. Die vonden we in Guinee met het Amoukanama Circus.”

“Samen met collega Evelyne en verstelster Rien Van Meensel trokken we naar het Afrikaanse land om eens te zien hoe ze het daar aanpakken. Er werden zowel in Guinnee als bij ons projectweken op poten gezet.” Tijdens ‘Koentekroafs’ verzorgde Amoukanama de slotshow. Om er een volledig programma van te maken, zocht het Team Ontspannen nog naar andere acts, die pasten in het concept. Naast de Argentijnen van Bardo en de Braziliaan Lumineiro voerde Rien Van Meensel vertellingen op.

