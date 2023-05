Verschillende straten krijgen nieuwe asfaltlaag: “De concrete timing is heel weersafhankelijk”

Twintigtal tweede­hands­fiet­sen gestolen uit gewezen depot van de groen­dienst

In de gewezen depot van de stedelijke groendienst langs de Menensesteenweg in Wervik zijn een twintigtal tweedehandsfietsen gestolen. Het gaat om giften voor de vzw Collect4People Menen die zich inzet voor de minderbedeelden. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) bevestigt de feiten. “Het is natuurlijk een heel spijtige zaak die ten gronde onderzocht zal worden”, zegt hij.