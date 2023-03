Vanochtend zware neerslag en bewolking in Langemark-Poelkapelle

Laurien (14) jaagt inbreker weg: “Hij stond plots naast me, in zijn motorpak, vlakbij mijn slaapkamer”

Een tienermeisje uit de Westhoek werd donderdag de stuipen op het lijf gejaagd toen ze in de ouderlijke hoeve plots oog in oog stond met een inbreker. “Hij brabbelde iets onverstaanbaars toen ik ‘m vroeg wat hij deed in ons huis, op de bovenverdieping dan nog. Bijna viel hij ook van de trap, maar uiteindelijk vluchtte hij weg”, zegt Laurien Dequidt (14). De man sloeg ook elders toe.