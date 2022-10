Van tandemfietsen tot kalligrafie: werknemers gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle tonen hun vaardigheden tijdens ’10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’

In 2020 vulden de werknemers van het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle een enquête in waarin de arbeidsomstandigheden, de organisatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud aan bod kwamen. “De resultaten werden voorgelegd aan de werknemers en maakte zo het psychosociaal welzijn bespreekbaar”, verduidelijkt burgemeester Cool. “De resultaten vormden de basis voor een risicoanalyse waaruit acties gehaald werden om het welzijn op het werk te verbeteren. Immers, wie gelukkig is op het werk, is productiever en meer gemotiveerd. Een organisatie die werkt met gezonde mensen, blijft zelf ook gezond op allerlei vlakken. Het psychosociaal welzijn op de werkvloer verdient dus veel aandacht. We zetten hier meer en meer op in.”