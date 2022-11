Update werken Madonna: “Speek gerust een wegenwerker aan bij vragen”

Aquafin, Fluvius, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente voeren riool- en wegenwerken uit in een deel van de Klerkenstraat, de Galgestraat en de Gistelhofstraat in het gehucht Madonna in Langemark-Poelkapelle. Daarbij wordt het rioleringsstelsel aangepast. Het afvalwater zal na de werken niet langer in de Broenbeek geloosd worden maar gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De aannemer betonneert momenteel de wegversmalling in de straat. Vanaf volgende week worden de resterende klinkers aangelegd in de Klerkenstraat. Op 8 december wordt de cementlaag aangebracht op de fundering tussen de wegversmalling en het kruispunt Gistelhofstraat. Daarna wordt de straat afgesloten tot het cement is uitgehard en kan er 24 uur niet meer over de straat worden gereden. In de week van 12 december wordt de asfaltonderlaag aangebracht en de parkeervakken, die in kasseien komen, worden die week aangelegd en ingewassen. Om deze werken te kunnen uitvoeren kunnen er in de werfzone geen auto’s staan. Parkeer je wagen in de Gistelhofstraat of ter hoogte van de kerk. Heb je vragen? Spreek zeker een wegenwerker of bel naar werfleider Thijs Supply op het nr. 0492/72.97.44.