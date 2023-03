Update grote werken Madonna: start werkzaamheden in Gistelhofstraat

Alombeken­de wielerfa­naat Robert Crepel is overleden: “De koers in Geluwe zal nooit meer hetzelfde zijn”

In woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe is Robert Crepel (91) onverwacht overleden. Hij was ongehuwd en was in wielermiddens enorm gekend. Robert Crepel was vele jaren de allergrootste wielerfan van de Gapersgemeente. Toen er destijds veel meer wielerwedstrijden waren dan nu, was Robert bijna alle dagen weg naar de koers. “De koers in Geluwe zal nooit meer hetzelfde zijn”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit).