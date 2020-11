Twee jongemannen zwaargewond na klap tegen paal: auto breekt in twee

Het ongeval gebeurde iets voor 2 uur, tijdens de avondklok dus, langs de Wallemolenstraat in Poelkapelle. Een Mercedes reed er in de richting van het centrum. Kort voor het kruispunt met de Kwellestraat verkeek de bestuurder zich op een vluchtheuvel. Hij verloor de controle over het stuur. De Mercedes raakte links van de weg af en ramde daar een stevige gemetselde brievenbus. Het voertuig reed vervolgens een elektriciteitspaal aan gruzelementen, ploegde door een voortuin en ging over de kop. De klap tegen de paal was zo hevig dat de Mercedes min of meer in twee brak. Rondvliegende brokstukken beschadigden nog enkele andere auto’s in de buurt.