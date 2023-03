Tuinier, een vereniging die het tuinieren stimuleert, wint Cultuurprijs 2022

De cultuurraad van Langemark-Poelkapelle bekroont sinds 2019 een vereniging of een persoon die zich verdienstelijk heeft ingezet op het vlak van cultuurbeoefening of cultuurspreiding. In 2019 was Georges Vandromme de allereerste winnaar met zijn publicaties rond erfgoed in de gemeente. In 2020 werd Ignace Thoma gekozen voor zijn jarenlange inzet rond leesbevordering en vorig jaar kreeg kunstenaar Jef Dekeyser de Cultuurprijs 2021. “Voor de editie 2022 werden 3 verenigingen of personen genomineerd”, aldus schepen van Cultuur Laurent Hoornaert (TOPE8920). ‘Langemark-Poelkapelle Verbeeldt’ bestaat uit een groep vrijwilligers die voor ‘Westhoek Verbeeldt’ vanuit CO7 foto’s en beelden scant en beschrijft. ‘Westhoek verbeeldt’ is een regionale erfgoedbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek.