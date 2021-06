Tank met dampend product bij Milcobel: Situatie ondertussen onder controle

Vleteren Op huizen­jacht in… Vleteren: “Millennial hipster komt er zeker en vast aan zijn trekken”

12 juni Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon nieuwsgierig wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Vleteren in West-Vlaanderen.