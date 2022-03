Taartenverkoop brengt 3.170 euro op voor Oekraïne: “Duizend maal dank aan alle vrijwilligers”

Olena Zelinski uit Oekraïne woont met haar man Patrick Van Beneden in Poelkapelle. Olena heeft echter 26-jarige dochter die in de buurt van Kiev woont, in volle oorlogsgebied. De Oekraïense had ook een jonger zoontje die is overleden aan kanker. Het kind zat in de klas van kleuterjuf Griet Brusselle. Juf Griet zette samen met Ignace Thoma, Bea Betein en Olena zelf een taartenactie op poten. Zo’n 40 vrijwilligers maakten een 55-tal taarten en cupcakes, wafeltjes, potjes chocomousse, tiramisu en pudding. Kinderen van basisschool De Ooievaar maakten 50 vredesvlaggen en 25 vrijwilligers hielpen mee de taartenactie, die plaatsvond in de Poelkring in Poelkapelle, in goede banen te leiden. Mensen konden voor vijf euro een stukje taart met koffie, thee of fruitsap kopen. Daarnaast was er een tombola waarbij drie Oekraïense taarten worden verloot. Er werden 340 tombolastrookjes ingevuld door mensen die kans wilden maken op één van de 3 heerlijke Oekraïense taarten, gebakken door Olena. De winnaars Amaryllis Nuytten, Lucas Vervisch en Melissa Nichelson mogen in het weekend van 2 april genieten van een thuis geleverde taart. De actie bracht in totaal 3.170 euro op die zal worden gestort op de rekening van consortium 12-12 Oekraïne.