Sven en Jo zijn de nieuwe molenaars van de Steenakkermolen: “Leerden de stiel aan ervaren rotten”

De Steenakkermolen in Sint-Juliaan in Langemark-Poelkapelle heeft twee nieuwe molenaars. De molen was al een tijdje op zoek naar een nieuwe molennaar, nadat Donald Destadtsbader, de vorige molenaar, een molen dichter bij zijn woonplaats Harelbeke kreeg toegewezen. Met Sven Berg en Jo Nuyttens mag de molen meteen 2 molenaars verwelkomen. Beide mannen liepen stage bij meester-molenaars Antoon Verstraete en Germain Depuydt van de Beeuwsaertmolen in Bikschote. Die molen zal een tijdje niet meer draaien nadat hij op 16 februari vorig jaar beschadigd raakte tijdens storm Eunice. Verstraete en Depuydt namen toen tijdelijk de Steenakkermolen over, een uitgelezen kans voor Berg en Nuyttens om de stiel ter plekke te leren van twee ervaren rotten.

Molenaarswoning

De Steekakkermolen dateert al uit de 14e eeuw, maar werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1923 werd de ‘Kruisbergmolen’ uit Pittem, gebouwd in 1790, overgebracht en in de plaats gezet. Sinds 1981 is de molen eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. In 2015 kreeg de molen een grondige renovatie. In het voorjaar van 2022 is ook een nieuwe buitentrap geïnstalleerd. De molen is voortaan elke 3e zondag van de maand vrij te bezoeken tussen 13 uur en 17 uur. Het molenhuis naast de molen werd nog niet zo lang geleden gekocht door kunstenaar Jan Fieuw, die er zijn atelier zal uitbouwen. Het ziet er dus naar uit dat Sint-Juliaan er een toeristische hoek bijkrijgt.