Gestolen auto van Sybran zes dagen na diefstal teruggevon­den: “De dief heeft er blijkbaar gewoon in de buurt mee rond gereden”

Zes dagen nadat de grijze Volkswagen Sharan van Sybran Parent gestolen werd op de parking van turnclub Flink en Fris in Roeselare, is de auto teruggevonden. En dat aan de andere kant van de stad. “Vrienden merkten mijn auto plots op in de Notelaarstraat”, vertelt Sybran.