Straf na dodelijke duw in zomerbar Le Jardin in beroep verdubbeld: “Tevreden maar eigenlijk nog altijd te weinig”

Roeselare Odile (15) geselec­teerd voor zomercur­sus van wereldver­maar­de American Ballet Theatre: “Hoe cool zou het niet zijn om zo ontdekt te worden?”

8 april Odile Declerck (15), balletdanseres bij Ndigo, is geaccepteerd voor de zomercursus van het American Ballet Theatre, één van de meest prestigieuze balletscholen ter wereld. Door de coronapandemie moest ze geen auditie gaan doen in New York, en ook de cursus zelf zal digitaal georganiseerd worden. “Anders had ik wellicht nooit m’n kans gewaagd. Dit is een droom die uitkomt”, aldus de jonge ballerina.