Slapende bewoners gewekt door rookmelders nadat zekeringskast vuur vat

Iets voor 3 uur brak plots brand uit in de garage van een woning langs de Kasteelstraat in Langemark-Poelkapelle. De rookmelders sloegen aan waardoor de oudere bewoners gewekt werden. De bewoonster, een bedlegerige vrouw, werd uit met lichte rookintoxicatie uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle, vermoedelijk gaat het om een zekeringskast die plots vuur vatte. In totaal raakten vier mensen licht bevangen door de rook. Aan de woning is vooral schade in de garage.