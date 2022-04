Roger Rambour en Paula Claeys zijn 70 jaar getrouwd: “Een eerste kus op Poelkapelle kermis”

Sinds 19 april 1952 vormen Roger Rambour en Paula Claeys een paar. Hun platina huwelijk vierden ze onlangs in het WZC in Houthulst. Roger Rambour vierde zijn 93ste verjaardag op 18 juli. Zijn ouders Hector Rambour en Laura Labare woonden aan de ‘buskant van de Madoinne’ in de Grasstraat in Langemark-Poelkapelle, letterlijk aan de rand van het bos van Houthulst. Roger werkte een tijd in het noorden van Frankrijk. Later werd hij metser bij Marcel Hoedt in Poelkapelle. Paula werd 90 jaar op 6 februari. Ze komt uit een gezin van 5 kinderen. Paula was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Het koppel gaf elkaar met Poelkapelle kermis een eerste kus en ze zijn verder blijven zoenen. Op 19 april 1952 stapten Roger en Paula in het huwelijksbootje. Amper een jaar later, in 1953, werd hun eerste dochter Josiane geboren die spijtig genoeg overleed in een woningbrand. In 1954 werd Christine geboren.