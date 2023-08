Voetballer Dieter (23) laat club verslagen achter na dodelijk treinonge­val: “We hoopten dat het vergissing was, tot we foto’s van zijn auto zagen”

Amper 900 zielen telt Voormezele, een deelgemeente van Ieper. Maandag werd die kleine gemeenschap brutaal op zijn kop gezet door een tragisch ongeval dat het leven kostte aan een graag geziene twintiger. Voetballer Dieter Sohier (23) laat een leemte achter die moeilijk in te vullen is, niet in het minst bij Gold Star Voormezele, de club waar hij jaren de pannen van het dak speelde. Met een schaduwrandje, want Dieter is helaas niet de eerste speler waar de club afscheid van moest nemen.