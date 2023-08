Opnieuw vier Muzikale Zondagen op terras van retroher­berg In den Grooten Moriaen

Op het terras van retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik zijn er in augustus weer Muzikale Zondagen. Covergroepen van de bovenste plank en veel ambiance: dat is het gesmaakte recept van de Muzikale Zondagen. Het begint telkens om 15 uur en de toegang is gratis.