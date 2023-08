Regenbuien, maar soms ook zon in Langemark-Poelkapelle vandaag

Stijn (43) mag zijn Salon Picon al meteen op Festival Dranouter verkopen: “Een stoute droom gaat in vervulling”

“Het begon eigenlijk een beetje als een grap, en nu sta ik op Festival Dranouter.” Stijn Dujardin uit Ieper mag dit weekend zijn picon aan de man brengen op de festivalweide van Dranouter. Opmerkelijk, want zijn concept is nog maar net uit de startblokken geschoten. “Dranouter is altijd een fijn moment voor mij, maar nu is het extra spannend.”