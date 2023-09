Ex-burgemees­ter Joris Hindryckx (60) nacht in ziekenhuis na ongeval met wagen: “Ik heb veel geluk gehad”

“Ik weet niet wat er me overkomen is en dat vind ik nog het ergste.” Oud-burgemeester van Houthulst Joris Hindryckx (60) is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeval vlak bij z’n woning. Hindryckx, die slechts tien dagen geleden de sjerp doorgaf, moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. “Ik werd onwel toen ik met mijn zoon aan het bellen was”, zegt de eerste schepen en directeur van hogeschool VIVES.