Rechter springt buren bij in soap rond ‘de boom van de burgemeester’: “We kregen zelfs doodsbedreigingen”

Ieper “Een fantas­tisch museum met een begraaf­plaats voor de deur”: waarom Britse schoolgroe­pen Hooge Crater boven In Flanders Fields Museum verkiezen

Alle hens aan dek bij In Flanders Fields Museum. Het IFFM wil iets doen aan het wegblijven van Britse schoolgroepen in het Ieperse museum. Uit een rondvraag door CD&V Ieper blijkt dat de Engelse scholieren momenteel eerder kiezen voor Passchendaele Museum in Zonnebeke of Hooge Crater Museum in Zillebeke. Het resultaat van de enquête spreekt boekdelen.

8 februari