Politie massaal ter plaatse aan opvangcentrum Fedasil in Langemark-Poelkappel na massale vechtpartij

De weg tussen Staden en Langemark-Poelkapelle, waar het opvangcentrum ligt, is volledig afgesloten door de politie. Naar schatting twintig politiewagens staan voor het centrum. Naar verluidt brak er een vechtpartij uit tussen twee rivaliserende groepen Palestijnen en Afghanen. “De grootste vechtpartij die ooit al in het centrum heeft plaatsgevonden”, zo omschrijft de burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool (N-VA) het voorval. “Er was sprake van zo’n 100 betrokkenen. Zoiets zijn we in onze gemeente niet gewoon en dat stellen we ook niet op prijs. Ik verwacht dat Fedasil goed onderzoekt wat de oorzaak was en dat er gepaste maatregelen zullen worden genomen.” Ondanks de massale vechtpartij lijkt de lichamelijke schade wel mee te vallen. Voorlopig is er enkel sprake van enkele lichtgewonden.