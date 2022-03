Pastorie van Poelkapelle is nu - behalve thuis van priester martin - ook vergaderruimte

Begin 2020 vertrok in Langemark-Poelkapelle pastoor Bart Demuynck en sindsdien zat de gemeente zonder priester. Priester Martin Mvibudulu werd gevraagd om de huidige ploeg te versterken. Inmiddels werd de federatie Langemark samengevoegd met de pastorale eenheid van Ieper. “Straks komt Zonnebeke er ook nog bij. Het is de bedoeling dat heel het decanaat een pastorale eenheid wordt, zoals Diksmuide”, zegt deken Roland Hemeryck. “Priester Martin is dus heel welkom, we kunnen zijn hulp goed gebruiken.”

Provinciaal overste

Martin Mvibudulu (50) is geboren in Congo. Hij studeerde filosofie in Kinshasa en theologie in Kameroen en is een Missionaris van Scheut. Na zijn studies kwam de scheutist naar België. Martin Mvibudulu was eerder al priester in Oostende en Menen. Op 1 juni 2021 werd hij benoemd tot provinciaal overste van de scheutisten voor België en Nederland. “Die taak vereist dat ik in Brussel woon”, zegt de priester. “Maar in het weekend heb ik wat vrije tijd. Daarom ging ik graag in op de vraag om te komen werken in de pastorale eenheid Ieper en zo ben ik hier beland. Ik weet dat ik hier niet veel aanwezig ben, maar ik hoop toch de mensen uit de gemeente beter te leren kennen. Mensen moeten dus niet aarzelen om aan mijn deur aan te bellen.”