Ouderbijeenkomst ‘omgaan met tieners in huis’

De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19 uur in de polyvalente zaal van OC Den Tap aan de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. Er wordt gepraat over ervaringen met tieners in huis. De organisatie ligt in handen van de vereniging Ons Tehuis, die trouwens heel wat dergelijke sessies organiseert in de regio. Inschrijven kan hier.