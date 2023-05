Opnieuw waterlek in centrum Langemark: “Zwaar vervoer zou oorzaak kunnen zijn”

Upperdaire Littéraire en Roemeense avond in Barlaban

Kunstkroeg Barlaban pakt uit met twee heel diverse events. Op donderdag 18 mei kan je er terecht voor Upperdaire Littéraire, een voorstelling waarin Evi Rosiers via humor en erotische verhalen onze kijk op seksualiteit onderzoek en de erotische verbeelding prikkelt. Tickets kosten 9 euro. Op zaterdag 20 mei is er daarentegen een Roemeense avond. Tegen een vrije bijdrage kan je in het café langs de Sint-Hubrechtsstraat genieten van zowel Roemeense als Moldavische volksmuziek, klassieke en populaire muziek. Ook staan er die avond, in samenwerking met Roemenen uit Roeselare vzw, twee ervaren chefs uit Roemenië in de keuken. Reserveren voor een maaltijd (15 euro) doe je per sms aan 0496/38.20.12. Beide avonden starten om 20.15 uur. Meer info via www.barlaban.be.