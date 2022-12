Ophokplicht na vaststelling dodelijke vogelgriep in Houthulst

Het gaat om hoogpathogene vogelgriep, wat betekent dat de besmetting erg dodelijk is. Rond het getroffen bedrijf is een beschermingszone van een straal van 3 km opgezet. De beschermingszone reikt tot grondgebied Langemark-Poelkapelle en Ieper. Daarnaast is er een bewakingszone van 10 km. Dat gebied omhelst grondgebied van onder meer Ieper, Langemark-Poelkapelle, Poperinge en Vleteren. “In de gebieden gelden strikte maatregelen”, aldus het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). “De ophok- en afschermplicht is ook voor particulier gehouden pluimvee van kracht. In de afgebakende gebieden is het verzamelen van pluimvee en vogels verboden. Vinkenzettingen kunnen niet doorgaan, houders van vinken gelegen in de zone kunnen niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone. Duivenhouders in de 3 km zone moeten hun dieren tijdelijk binnen houden. Duivenhouders gelegen in de 10 km-zone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen, maar mogen niet deelnemen aan wedstrijden.” Meer info via de website van het FAVV.