Oldtimers doen Madonna aan in Trimard Classic

Op zaterdag vertrekken de oldtimers vanaf 8.30 uur. Na een overnachting in Frankrijk, komen de deelnemers op zondag 3 april vanaf 17 uur terug naar Madonna. Het evenement zal enige verkeershinder veroorzaken in de gemeente. Zo geldt er vanaf vrijdag 1 april tot en met zondag 3 april een parkeerverbod in de Klerkenstraat vanaf huisnummer 134A tot aan 138. Op zaterdag 2 april van 6 uur tot 10 uur en op zondag 3 april van 17 uur tot 22 uur wordt het parkeerverbod uitgebreid tot Klerkenstraat 158 en in de Kerkstraat. In beide richtingen, in de Klerkenstraat vanaf de Kerkstraat tot aan de Kerkstraat, wordt alle verkeer geweerd. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Kerkstraat.