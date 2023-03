Oldtimerrit Trimard Classic met start en aankomst in Madonna

D-day voor Ventilus en West-Vlaanderen: 6 vragen over de belangrij­ke stroomka­bel van 82 kilometer voor u beantwoord

West-Vlaanderen houdt de adem in, want vrijdag legt de Vlaamse regering wellicht het tracé van de Ventilushoogspanningslijn definitief vast. Eerder deze week lekte al uit dat slechts 80 gezinnen zouden getroffen worden en dat in Ardooie, Zedelgem en Torhout de lijn ondergronds zou gaan, maar dat werd in de drie gemeenten niet op gejuich onthaald. We leggen alle kaarten nog even op tafel. Kan Ventilus ondergronds? En wat als er nog meer windmolenparken bijkomen op zee?