Oekraïense in Poelkapelle vreest voor leven van haar dochter: “Ik verloor al een kind en wil dit niet nog eens meemaken”

Poelkapelle“Mama, we moeten naar de schuilkelder, er vallen raketten.” De Oekraïense Olena Zelinski (44) uit Poelkapelle zal de woorden die haar dochter Angelika (26) vanuit haar woonplaats in de buurt van Kiev stuurde op de eerste ochtend van de oorlog nooit vergeten. Olena wacht nu met een bang hart af hoe het strijdgewoel evolueert. Ze verloor al eerder een kind aan kanker en is doodsbang dat nu ook haar dochter iets zal overkomen.

Olena Zelinski leerde haar man Patrick Van Beneden (57) kennen via het internet en acht jaar geleden kwam ze samen met haar zoontje Vanya naar Langemark-Poelkapelle. Twee jaar later trouwde het stel. Vanya overleed in mei 2015 aan kanker, een ziekte waaraan hij als sinds zijn derde aan leed. Olena heeft nog twee andere kinderen uit een vorige relatie: zoon German (15) en dochter Angelika (26). German is ondertussen in België, maar Angelika woont en werkt in de buurt van Kiev. “Ik zal het sms’je van Angelika op 24 februari om 5.25 uur nooit vergeten”, zucht Olena. “Ze schreef dat er een raketaanval was en dat ze naar de kelder moest vluchten. Het is verschrikkelijk. Ze woont in de buurt van een militair vliegveld en dat werd kapot gebombardeerd. Ze slaapt elke nacht in de kelder, maar blijft wel haar job doen, thuis op de computer.”

Quote Angelika schreef onlangs dat ze die dag goed had kunnen werken, want er waren maar ‘een paar’ bommen gevallen. Het is alsof ze het al een beetje gewoon is Olena Zelinski

Familie

Sinds die dag stuurt Olena elke dag meerdere een berichtjes naar Angelika. “Vaak zegt ze dat het oké is, maar ik denk dat ze dat doet om mij te beschermen. Ze wil echter niet weg, ze is bang. Een vriendin en haar vriend probeerden te vluchten, maar hun wagen werd getroffen door een raket. De vriend overleefde het niet. Ze schreef onlangs dat ze die dag goed had kunnen werken, want er waren maar ‘een paar’ bommen gevallen. Het is alsof ze het al een beetje gewoon is. Ik heb haar gevraagd om naar mijn moeder te gaan, maar dat wil ze niet. Ze wil bij haar vriend blijven. Ik ben soms kwaad op die vriend omdat ze door hem daar blijft, maar het is wel te begrijpen.” De moeder en de stiefvader van Olena zijn boeren en wonen op het platteland in Oekraïne. “Wij hebben contact via Skype. Ze kunnen niet weg en als ze zouden moeten vluchten, zouden ze hun koeien laten lopen. Mijn mama is fel veranderd, ze lacht niet meer, wat we vroeger nochtans vaak deden. Ze zegt dat ze voortdurend moe is”, zucht Olena.

Olena heeft ook Russische familie, maar die wil niet meer met haar praten. “Ik weet niet hoe dit zal aflopen. Ik hoop alleen maar dat het snel stopt, want ik wil geen tweede kind verliezen.”

Taartenactie

Ondertussen werd in Langemark-Poelkapelle een hulpactie voor Oekraïne opgezet. “Het zoontje van Olena zat bij mij in de klas”, zegt kleuterjuf Griet Brusselle, die lesgeeft in basisschool De Ooievaar. “Na zijn overlijden hielden we contact en op een bepaald moment liet ze me weten dat ze bang was voor haar familie in haar moederland. Het leek dan ook logisch om iets te doen voor die mensen. Omdat Olena graag taarten bakt, was het vlug duidelijk dat we een taartenactie zouden organiseren. Het geld gaan we storten op consortium 12-12 (dat verenigt zeven humanitaire organisaties, nvdr). Daarmee kan eerste noodhulp voor de bevolking gekocht worden”, weet Griet. De taartnamiddag vindt plaats op vrijdag 25 maart tussen 15 en 18 uur in de Poelkring aan de Nieuwplaats in Poelkapelle. Mensen kunnen daar voor vijf euro een stukje taart met koffie, thee of fruitsap komen nuttigen. Daarnaast is er een tombola waarbij drie Oekraïense taarten worden verloot.