Obus ontploft terwijl landbouwster Christine (60) aardappelen aan het planten is met zonen: “Scherven lagen wel 20 meter ver, we hadden blind kunnen zijn”

Tienen Jolien wil het nieuwe K3 lid worden, net als 1441 anderen

10 april Jolien Noé (20) uit Tienen is bij de laatste 1442 kandidaten van de oorspronkelijke 22690 in de zoektocht naar het nieuwe K3 lid nu Klaasje Meijer de meidengroep verlaat. Op 24 april volgt er een volgende afvalronde en Jolien vermoedt dat er dan drastisch zal gesnoeid worden in het aantal kandidaten. “Ik ben nu al heel trots op mezelf want uiteindelijk is dit toch al een ferme prestatie”, vertelt ze wanneer we met haar exclusief praten over haar deelname.